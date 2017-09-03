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    Пограничники нашли в угнанном "Мэрседесе" 60 кг наркотиков

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    Во время осмотра машины пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты - 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм.
    Пограничники нашли в угнанном Мэрседесе 60 кг наркотиков
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. На пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области пограничники нашли почти 60 кг наркотиков в разбитой машине, которая прибыла на эвакуаторе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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    "В пункт пропуска "Рава-Русская" на въезд в Украину прибыл эвакуатор Mercedes, которым перевозили авто Mercedes W211 после ДТП. Во время осмотра пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты со спрессованной веществом коричневого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм", – говорится в сообщении.

    "К такому дерзкому преступлению прибегли четверо граждан Молдавии в возрасте от 28 до 45 лет", – добавляют пограничники.

    Сотрудники СБУ задержали злоумышленников и транспортные средства, наркотическое вещество изъяли.

    dpsu.gov.ua
    Пограничники нашли в угнанном "Мэрседесе" 60 кг наркотиков

    Как сообщалось ранее, 1 сентября Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность двух мощных нарколабораторий.

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