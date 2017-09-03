КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. На пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области пограничники нашли почти 60 кг наркотиков в разбитой машине, которая прибыла на эвакуаторе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В пункт пропуска "Рава-Русская" на въезд в Украину прибыл эвакуатор Mercedes, которым перевозили авто Mercedes W211 после ДТП. Во время осмотра пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты со спрессованной веществом коричневого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм", – говорится в сообщении.

"К такому дерзкому преступлению прибегли четверо граждан Молдавии в возрасте от 28 до 45 лет", – добавляют пограничники.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников и транспортные средства, наркотическое вещество изъяли.

dpsu.gov.ua Пограничники нашли в угнанном "Мэрседесе" 60 кг наркотиков

Как сообщалось ранее, 1 сентября Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность двух мощных нарколабораторий.