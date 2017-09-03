КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 3 сентября, в Одессе горело здание Центрального автовокзала.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, из-за пожара были эвакуировалны 70 человек.

Отмечается, что в 7:32 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Приморском районе города, на улице Колонтаевской, произошло возгорание электропроводки на 2-м этаже Центрального автовокзала.

К месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели работали по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис".

"Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек", — сообщили в главке. Причина пожара устанавливается.

odesa.dsns.gov.ua В Одессе горел Центральный автовокзал

Напомним, 25 августа в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде.



