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    В Одессе горел Центральный автовокзал

    (обновлено: )148
    Сообщение о пожаре в здании Центрального автовокзала поступило рано утром. Во время тушения пожара из здания были эвакуированы 70 человек.
    В Одессе горел Центральный автовокзал
    odesa.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 3 сентября, в Одессе горело здание Центрального автовокзала.

    Пожар в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, из-за пожара были эвакуировалны 70 человек.

    Отмечается, что в 7:32 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Приморском районе города, на улице Колонтаевской, произошло возгорание электропроводки на 2-м этаже Центрального автовокзала.

    К месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели работали по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис".

    "Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек", — сообщили в главке. Причина пожара устанавливается.

    odesa.dsns.gov.ua
    В Одессе горел Центральный автовокзал

    Напомним, 25 августа в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде.


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