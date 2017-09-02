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    В Одессе расстреляли главу местной националистической организации

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (20)

    (обновлено: )1429221
    По предварительной информации, неизвестные атаковали Георгия Бариленко в районе Куликова поля, дважды выстрелив в него из травматического оружия, после чего повалили на землю и избили.
    В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации Сокол Георгия Бариленко
    Facebook Глеба Громова

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации "Сокол" Георгия Бариленко, сообщил участник организации Глеб Громов.

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    "Неизвестные лица совершили нападение на Георгия Бариленко, лидера Одесского отделения ВОО "Сокол". Двое злоумышленников проследили за Георгием и атаковали его в районе Куликова поля. Нападавшие произвели два выстрела из травматического оружия, — в живот и в ногу, — после чего повалили Георгия на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове", — сообщается на странице "Сокола" в Facebook.

    Facebook Глеба Громова
    В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации "Сокол" Георгия Бариленко

    Сообщается, что Бариленко госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

    Ранее сообщалось, что в Харькове сожгли машину главы ячейки "Нацкорпуса". Также сообщалось об избиении депутата областного совета и главы антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

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