В Одессе расстреляли главу местной националистической организации

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации "Сокол" Георгия Бариленко, сообщил участник организации Глеб Громов.

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"Неизвестные лица совершили нападение на Георгия Бариленко, лидера Одесского отделения ВОО "Сокол". Двое злоумышленников проследили за Георгием и атаковали его в районе Куликова поля. Нападавшие произвели два выстрела из травматического оружия, — в живот и в ногу, — после чего повалили Георгия на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове", — сообщается на странице "Сокола" в Facebook.

Facebook Глеба Громова В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации "Сокол" Георгия Бариленко

Сообщается, что Бариленко госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Харькове сожгли машину главы ячейки "Нацкорпуса". Также сообщалось об избиении депутата областного совета и главы антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.