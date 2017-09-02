На шахте под Донецком произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Прорыв воды и затопление произошли в наклонном стволе на шахте "Горзионт" в Макеевке Донецкой области. Три горнорабочих, находящихся в верхней части наклонного ствола, вышли самостоятельно, судьба двух горняков пока неизвестна.

Как сообщает МЧС самопровозглашенной ДНР, на месте аварии проводятся работы по поиску горнорабочих, а также по откачиванию воды из затопленной горной выработки.

dnmchs.ru Авария на шахте в Макеевке

Ранее сообщалось, что в Макеевке шахта попала под обстрел, горняков эвакуировали.