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    Происшествия

    На шахте под Донецком произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

    (обновлено: )9101
    В МЧС самопровозглашенной ДНР сообщили, что на месте аварии проводятся работы по поиску горнорабочих, а также по откачиванию воды из затопленной горной выработки.
    Авария на шахте в Макеевке
    dnmchs.ru

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Прорыв воды и затопление произошли в наклонном стволе на шахте "Горзионт" в Макеевке Донецкой области. Три горнорабочих, находящихся в верхней части наклонного ствола, вышли самостоятельно, судьба двух горняков пока неизвестна.

    Как сообщает МЧС самопровозглашенной ДНР, на месте аварии проводятся работы по поиску горнорабочих, а также по откачиванию воды из затопленной горной выработки. 

    dnmchs.ru
    Авария на шахте в Макеевке

    Ранее сообщалось, что в Макеевке шахта попала под обстрел, горняков эвакуировали.

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