Вооруженный конфликт в Харькове. Очевидцы сообщили подробности

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Ни один из участников недавнего вооруженного конфликта в Харькове, в результате которого тяжелые ранения получил один из его участников, до сих пор не задержан, сообщает ТСН.

В четверг вечером, 31 августа, в Харькове напротив центрального входа на завод "Турбоатом" произошла перестрелка. По предварительной информации, в конфликте в районе дома №1 по улице Энергетической участвовали несколько десятков человек, некоторые из них были одеты в камуфляжную форму. Во время стрельбы был тяжело ранен в грудь и ноги минимум один из участников конфликта, 1992 года рождения. Его доставили в больницу неотложной помощи.

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Очевидцы рассказывают, что незадолго до конфликта неподалеку появились по меньшей мере 30 парней.

"Вдоль забора стояла толпа молодых людей, разделенных на группы: одна, вторая, третья – все одеты в спортивные костюмы. Я удивилась, потому что обычно на этом месте собираются неформалы. Они как-то кучками стояли, явно чего-то ожидали", — рассказала очевидец Мария Писарева.

Полиция пока не сообщает, как и почему начался конфликт, известно лишь, что во время столкновений прозвучало по меньшей мере полтора десятка выстрелов. Также известно, что из дробовика ранили одного из участников конфликта. Он получил ранения в лицо, грудь, живот и ноги, в больнице пострадавшего оперировали несколько часов.

"Состояние больного с момента поступления было и остается тяжелым", — сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Алексей Белецкий.

До сих пор ни одного из участников конфликта не задержали – все они скрылись с места событий. Правоохранители нашли гильзы, которые должны помочь в расследовании.

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"Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, после проведения которой будет ясно, кому принадлежит это оружие и кто из него стрелял", — рассказал представитель полиции Александр Козленко.

На проходной завода есть камеры видеонаблюдения, но они установлены так, что место самой схватки не охватывают, однако они должны были зафиксировать, как собирались участники вооруженного конфликта. Следователи исследуют эти записи, а также ждут разрешения врачей, чтобы опросить пострадавшего. Он на данный момент единственный из участников столкновения, который доступен для дачи показаний.