В СИЗО Харькова рассказали, как экс-мэр Славянска получила травмы

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила травмы при падении, а не в результате избиения, как она утверждает, заверил замначальника харьковского СИЗО по социально-воспитательной и психологической работе Дмитрий Холод.

"Данный факт я могу опровергнуть по той причине, что, прежде всего, подобные вещи в нашем учреждении, как и во всех остальных учреждениях, фиксируются. Есть ее заявление, где она объясняет, откуда взялись травмы, и про избиение там речь не идет. Идет речь о неосторожности, когда она упала в камере. Полностью она все описала: когда, как и что произошло. Она написала это все своей рукой", — цитирует Холода украинское агентство "Укринформ".

По его словам, жалоба министру — это просто попытка привлечь внимание.

Ранее Штепа заявила, что ее избили в СИЗО, и обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку по факту ее заявления.