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    В СИЗО Харькова рассказали, как экс-мэр Славянска получила травмы

    (обновлено: )7101
    В СИЗО сообщили, что Штепа ранее объяснила свои травмы в заявлении и про избиение там речь не идет: "Идет речь о неосторожности, когда она упала в камере".
    Экс-мэр Славянска Неля Штепа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила травмы при падении, а не в результате избиения, как она утверждает, заверил замначальника харьковского СИЗО по социально-воспитательной и психологической работе Дмитрий Холод.

    Неля Штепа. Архивное фото
    УНИАН
    Экс-мэр Славянска Штепа о начале АТО, Гиркине, Яценюке и Турчинове

    "Данный факт я могу опровергнуть по той причине, что, прежде всего, подобные вещи в нашем учреждении, как и во всех остальных учреждениях, фиксируются. Есть ее заявление, где она объясняет, откуда взялись травмы, и про избиение там речь не идет. Идет речь о неосторожности, когда она упала в камере. Полностью она все описала: когда, как и что произошло. Она написала это все своей рукой", — цитирует Холода украинское агентство "Укринформ".

    По его словам, жалоба министру — это просто попытка привлечь внимание.

    Ранее Штепа заявила, что ее избили в СИЗО, и обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку по факту ее заявления.

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