В Харьковской области столкнулись два автобуса: погибли двое, 17 - ранены

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека, еще 17 получили травмы, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как стало известно, сегодня, 1 сентября, в 7:49 в оперативно-координационный центр поступила информация о том, что на 411 километре дороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Редкодуб Валковского района области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Так столкнулись микроавтобусы "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4". В результате аварии два пассажира автомобиля "Форд" погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.

К месту происшествия были направлены подразделение службы спасения из города Валки на аварийно-спасательном автомобиле. На момент прибытия спасателей необходимо было освободить четырех пострадавших, а также тела двух погибших из разбитых автомобилей.

kharkiv.dsns.gov.ua В Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека

Специалисты ГСЧС сразу приступили к их деблокированию. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавшие были переданы бригаде медиков.

Напомним, 31 августа работники одного из телеканалов попади в ДТП во Львовской области, водитель автомобиля погиб.