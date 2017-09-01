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    Происшествия

    В Харьковской области столкнулись два автобуса: погибли двое, 17 - ранены

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    Столкнулись микроавтобусы "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4". В результате аварии два пассажира автомобиля "Форд" погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.
    В Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека
    kharkiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека, еще 17 получили травмы, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    Как стало известно, сегодня, 1 сентября, в 7:49 в оперативно-координационный центр поступила информация о том, что на 411 километре дороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Редкодуб Валковского района области произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Так столкнулись микроавтобусы "Форд Транзит" и "Фольксваген Т-4". В результате аварии два пассажира автомобиля "Форд" погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.

    К месту происшествия были направлены подразделение службы спасения из города Валки на аварийно-спасательном автомобиле. На момент прибытия спасателей необходимо было освободить четырех пострадавших, а также тела двух погибших из разбитых автомобилей.

    kharkiv.dsns.gov.ua
    В Харьковской области при лобовом столкновении двух микроавтобусов погибли два человека

    Специалисты ГСЧС сразу приступили к их деблокированию. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавшие были переданы бригаде медиков.

    Напомним, 31 августа работники одного из телеканалов попади в ДТП во Львовской области, водитель автомобиля погиб.

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