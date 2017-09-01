Женщина выбросилась с 16 этажа в Харькове

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Харьковская полиция выясняет обстоятельства падения женщины с высоты 16 этажа в доме на проспекте Гагарина, 176, сообщили пресс-службе ГУ Нацполиции области.

По данным правоохранителей, харьковчанка 1978 года рождения решила свести счеты с жизнью, поднялась на технический этаж высотки и шагнула вниз. Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося и возможные мотивы женщины.

Следователями Основянского райотдела открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Херсонской области совершил самоубийство военнослужащий-контрактник. Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, вблизи поселка Каланчак военный выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова складного образца.