Военный-контрактник застрелился в Херсонской области

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Херсонской области совершил самоубийство военнослужащий-контрактник. Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, вблизи поселка Каланчак военный выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова складного образца.

"Погибший не является военнослужащим Херсонского гарнизона и был откомандирован", — уточнили в ведомстве, отметив, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции и военной службы правопорядка.

В военной прокуратуре отмечают, что в крови погибшего алкоголя не обнаружили и административных нарушений он не совершал. Военнослужащий был достаточно замкнутым, но с сослуживцами не конфликтовал.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина прыгнул с моста ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Киев-Днепровский".