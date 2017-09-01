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    Происшествия

    Военный-контрактник застрелился в Херсонской области

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    По информации военной прокуратуры, в крови погибшего алкоголя не обнаружили и административных нарушений он не совершал. Военнослужащий был достаточно замкнутым, но с сослуживцами не конфликтовал.
    Автомат системы М.Калашникова. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Херсонской области совершил самоубийство военнослужащий-контрактник. Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, вблизи поселка Каланчак военный выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова складного образца.

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    "Погибший не является военнослужащим Херсонского гарнизона и был откомандирован", — уточнили в ведомстве, отметив, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции и военной службы правопорядка.

    В военной прокуратуре отмечают, что в крови погибшего алкоголя не обнаружили и административных нарушений он не совершал. Военнослужащий был достаточно замкнутым, но с сослуживцами не конфликтовал.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина прыгнул с моста ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Киев-Днепровский".

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