В Луцке на взятке поймали подполковника СБУ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Представители Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией задержали на взятке сотрудника спецслужбы в Луцке Волынской области, сообщает пресс-центр СБУ.
"Подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя. За такую сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу", — говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ровенского городского совета.