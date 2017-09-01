КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Представители Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией задержали на взятке сотрудника спецслужбы в Луцке Волынской области, сообщает пресс-центр СБУ.

"Подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя. За такую ​​сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу", — говорится в сообщении.

пресс-центр СБУ В Луцке на взятке поймали подполковника СБУ

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ровенского городского совета.