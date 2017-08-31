Поляки собрали деньги на лечение жестокого избитого в Люблине украинца

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Польше собрали деньги на лечение 25-летнего украинца, жестоко избитого в Люблине несколько дней назад, сообщает правозащитная организация Homo Faber, которая помогает пострадавшему.

Как отмечается, поляки собрали более 15 000 злотых (более $4200)

"Есть сила! Благодаря вам удалось собрать сумму, необходимую на операцию Евгения. Мужчину уже прооперировали. К нам обратилась тоже стоматологическая клиника, которая предложила бесплатно сделать протетику Евгению", – говорится в сообщении фонда, размещенном в Facebook.

Facebook Homo Faber Комментарий польского фонда Homo Faber

Напомним, в ночь на воскресенье на 25-летнего студента из Украины Евгения в Люблине напали трое мужчин и одна женщина. Молодого мужчину жестоко избили, сломав челюсть и ключицу и выбив зубы. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчину забрали в больницу, где ему сделали операцию. Евгений, в связи с тем, что не был застрахован, вынужден оплатить операцию и каждый день пребывания в больнице. На помощь пришел фонд Homo Faber, который занимается защитой прав человека. В среду, 30 августа, фонд объявил в интернете о сборе средств на лечение украинца. За сутки 250 человек пожертвовали более 15 тыс. злотых", – сообщает Польское радио.

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Отметим, что полиция задержала напавших на украинца. Прокуратура не исключает, что они услышат обвинения в "применении насилия из-за национальной принадлежности", за это грозит наказание лишение свободы до пяти лет.

С начала года полиция в Люблине зарегистрировала 28 преступлений, жертвами которых были граждане Украины.