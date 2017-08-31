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    Поляки собрали деньги на лечение жестокого избитого в Люблине украинца

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (171)

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    Студент из Украины - 25-летний Евгений - стал жертвой жестокого избиения трех мужчин и одной женщины в польском Люблине. Правозащитная организация Homo Faber организовала сбор средств, необходимых на лечение украинца.
    Пострадавший
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Польше собрали деньги на лечение 25-летнего украинца, жестоко избитого в Люблине несколько дней назад, сообщает правозащитная организация Homo Faber, которая помогает пострадавшему. 

    Как отмечается, поляки собрали более 15 000 злотых (более $4200)

    "Есть сила! Благодаря вам удалось собрать сумму, необходимую на операцию Евгения. Мужчину уже прооперировали. К нам обратилась тоже стоматологическая клиника, которая предложила бесплатно сделать протетику Евгению", – говорится в сообщении фонда, размещенном в Facebook

    Facebook Homo Faber
    Комментарий польского фонда Homo Faber

    Напомним, в ночь на воскресенье на 25-летнего студента из Украины Евгения в Люблине напали трое мужчин и одна женщина. Молодого мужчину жестоко избили, сломав челюсть и ключицу и выбив зубы. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. 

    Варшава
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк
    Избиения украинцев в Польше: советы юриста-международника

    "Мужчину забрали в больницу, где ему сделали операцию. Евгений, в связи с тем, что не был застрахован, вынужден оплатить операцию и каждый день пребывания в больнице. На помощь пришел фонд Homo Faber, который занимается защитой прав человека. В среду, 30 августа, фонд объявил в интернете о сборе средств на лечение украинца. За сутки 250 человек пожертвовали более 15 тыс. злотых", – сообщает Польское радио.

    Смотрите также: Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

    Отметим, что полиция задержала напавших на украинца. Прокуратура не исключает, что они услышат обвинения в "применении насилия из-за национальной принадлежности", за это грозит наказание лишение свободы до пяти лет.

    С начала года полиция в Люблине зарегистрировала 28 преступлений, жертвами которых были граждане Украины.

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