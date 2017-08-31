В Черниговской области обокрали ливанцев: забрали $54 тыс и вырвали зубы

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Группа неизвестных ограбила двух граждан Ливана в Черниговской области, забрав у мужчин $54 тысяч и вырвав одному из них зубы, сообщают местные СМИ.

"Мужчины заявили, что среди ночи неустановленные лица в количестве 6 человек (одеты в одежду темного цвета и маски), разбив окно, проникли в их дом (в селе Даневка). Злоумышленники нанесли телесные повреждения фермерам. У 39-летнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, убойную рану правой брови, также ему вырвали несколько зубов. У механика также закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лобной и затылочной участков", — пишет topnews.cn.ua.

Мужчины имеют временный вид на жительство в Украине и работают на ферме ООО "Дановское" в Козелецком районе управляющим и механиком.

Отмечается, что грабители завладели суммой в 54 тысячи долларов.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области группа людей в бронежилетах и касках ограбили ювелирный магазин. Также сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.

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