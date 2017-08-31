Пропавших сирот в Черновицкой области нашли недалеко от лагеря

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Шестерых воспитанников приюта для детей, которые 29 августа вечером сбежали из детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", нашли в селе недалеко от места расположения лагеря.

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Как сообщает полиция области, детей обнаружили в Мамаевке Кицманского района неподалеку от села, где расположена база отдыха. В Мамаевке, по предварительной информации, один из беглецов раньше жил. Дети переночевали в заброшенном доме.

Ранее пресс-служба Нацполиции сообщала, что в Черновицкой области шестеро детей-сирот сбежали из детского лагеря отдыха. Все беглецы являлись воспитанниками приюта для детей Черновцов службы по делам детей Черновицкой облгосадминистрации.