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    Пропавших сирот в Черновицкой области нашли недалеко от лагеря

    (обновлено: )16510
    Воспитанников приюта нашли в селе недалеко от места расположения лагеря в селе Мамаевка Кицманского района. Дети переночевали в заброшенном доме.
    Сбежавшие из лагеря дети
    cv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Шестерых воспитанников приюта для детей, которые 29 августа вечером сбежали из детского лагеря отдыха "Огонек Буковины", нашли в селе недалеко от места расположения лагеря.

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    Как сообщает полиция области, детей обнаружили в Мамаевке Кицманского района неподалеку от села, где расположена база отдыха. В Мамаевке, по предварительной информации, один из беглецов раньше жил. Дети переночевали в заброшенном доме.

    Ранее пресс-служба Нацполиции сообщала, что в Черновицкой области шестеро детей-сирот сбежали из детского лагеря отдыха. Все беглецы являлись воспитанниками приюта для детей Черновцов службы по делам детей Черновицкой облгосадминистрации.

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