В Одессе большой экран на улице вместо рекламы начал показывать порно

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Одессе в ночь на среду установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая экран, который обычно показывает рекламу и объявления, начал показывать видео порнографического характера. Об этом в соцсети Facebook сообщил одесский активист Евгений Мельников.

"Вчера напротив Королева, 5 (УПП) на большом рекламном экране в час ночи крутили порно). Самый приличный скрин прилагаю (доступен по ссылке — ред.), видео, найденное на просторах инета, не могу выложить по правилам Фейсбука)", — написал он.

Скриншот сообщения

Администрация ресторана, на территории которого установлен экран, пока не сообщала о взломе системы или ошибке, отмечает "Думская".

Напомним, ранее на электронном информационном табло на железнодорожном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн появилась порнография.

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