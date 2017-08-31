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31.08.201711:07
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    В Одессе большой экран на улице вместо рекламы начал показывать порно

    (обновлено: )45740
    Администрация ресторана, на территории которого установлен экран, пока не сообщала о взломе системы или ошибке, которые могли привести к показу порнографии.
    В светлое время суток экран выдает приличный контент из серии Внимание, розыск!
    "Думская" / Google

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Одессе в ночь на среду установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая экран, который обычно показывает рекламу и объявления, начал показывать видео порнографического характера. Об этом в соцсети Facebook сообщил одесский активист Евгений Мельников.

    "Вчера напротив Королева, 5 (УПП) на большом рекламном экране в час ночи крутили порно). Самый приличный скрин прилагаю (доступен по ссылке — ред.), видео, найденное на просторах инета, не могу выложить по правилам Фейсбука)", — написал он.

    Скриншот сообщения

    Администрация ресторана, на территории которого установлен экран, пока не сообщала о взломе системы или ошибке, отмечает "Думская".

    Напомним, ранее на электронном информационном табло на железнодорожном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн появилась порнография.

    Смотрите также: В центре Киева ночью на нескольких экранах транслировали порно

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