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    В Киеве таксист насмерть сбил мотоциклиста (18+)

    (обновлено: )5601
    Сообщается, что в результате ДТП 38-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей скорой. Водитель такси госпитализирован.
    На месте ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Столичном шоссе произошла авария, в результате которой погиб мотоциклист
    Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

    "Мотоциклист двигался из Киева в направлении города Обухов, как вдруг с второстепенной дороги выехал таксист на Chevrolet Aveo. Выполняя поворот налево — в направлении центра города, он перегородил дорогу байкеру. После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а легковушка продолжила движение, пересекла дорогу и вылетела в кювет. В результате ДТП 38-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей скорой", — сообщает портал.

    espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве
    espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве

    43-летний водитель автомобиля получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибы. Его госпитализировали. Пассажирка такси серьезно не пострадала.

    По данным портала, в ДТП погиб работник полиции охраны.

    Напомним, на минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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