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    Строители церкви под Киевом до смерти избили мужчину

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    (обновлено: )23103
    Погибшего жестоко избили, после чего отобрали деньги, наручные часы, мобильный телефон и банковскую карту. Пытаясь заполучить пин-код карты, мужчину продолжали бить, пока он не перестал дышать.
    Подозреваемые в совершении преступления под Киевом
    Фото со страницы ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В селе Скригалевка Киевской области полиция задержала строителей церкви, которые ограбили и жестоко избили мужчину. В последствии пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

    По словам полицейских, трое работников познакомились с двумя мужчинами, которые приехали в гости в село Скригалевка из соседнего района, и пригласили их на "рюмку". Распивая алкоголь, злоумышленники набросились на одного из гостей. Его жестоко избили, от чего несчастный потерял сознание. После этого у него забрали 4 тысячи гривен, наручные часы, мобильный телефон и банковскую карточку.

    Фото со страницы ГУ Нацполиции в Киевской области
    Подозреваемые в совершении преступления под Киевом

    Затем строители затолкали человека в автомобиль и вывезли в лес. Там они продолжали наносить побои, требуя назвать код банковской карточки, пока тот не перестал дышать. С места преступления мужчины скрылись на авто.

    Полицейские Фастовского района по "горячим следам" задержали местного жителя, причастного к разбойному нападению. Им оказался 30-летний житель села Скригалевка.

    Вскоре правоохранители задержали трех злоумышленников на Житомирщине. Ими оказались жители Черниговской и Волынской областей, 31, 35 и 37-летнего возраста, которые уже неоднократно имели проблемы с законом.

    По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.

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