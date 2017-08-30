Строители церкви под Киевом до смерти избили мужчину

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В селе Скригалевка Киевской области полиция задержала строителей церкви, которые ограбили и жестоко избили мужчину. В последствии пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

По словам полицейских, трое работников познакомились с двумя мужчинами, которые приехали в гости в село Скригалевка из соседнего района, и пригласили их на "рюмку". Распивая алкоголь, злоумышленники набросились на одного из гостей. Его жестоко избили, от чего несчастный потерял сознание. После этого у него забрали 4 тысячи гривен, наручные часы, мобильный телефон и банковскую карточку.

Фото со страницы ГУ Нацполиции в Киевской области Подозреваемые в совершении преступления под Киевом

Затем строители затолкали человека в автомобиль и вывезли в лес. Там они продолжали наносить побои, требуя назвать код банковской карточки, пока тот не перестал дышать. С места преступления мужчины скрылись на авто.

Полицейские Фастовского района по "горячим следам" задержали местного жителя, причастного к разбойному нападению. Им оказался 30-летний житель села Скригалевка.

Вскоре правоохранители задержали трех злоумышленников на Житомирщине. Ими оказались жители Черниговской и Волынской областей, 31, 35 и 37-летнего возраста, которые уже неоднократно имели проблемы с законом.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.