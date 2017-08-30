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    В Днепре обстреляли детскую больницу

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    (обновлено: )33104
    Детская областная клиническая больница в Днепре шесть раз подвергалась обстрелу с апреля текущего месяца. Пострадавших в результате инцидента нет, однако в здании есть повреждения.
    В Днепре обстреляли детскую больницу
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Детская областная клиническая больница № 1 в Днепре подверглась обстрелу в ночь на среду, сообщают местные СМИ.

    В результате инцидента повреждены окна в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке, а также в здании административно-хозяйственной части.

    Издание "Информатор" отмечает, что больница не впервые подвергается обстрелу. Так, с апреля текущего года медучреждение обстреливалось шесть раз.

    informator.dp.ua
    В Днепре обстреляли детскую больницу

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    По предварительным данным правоохранителей, неизвестные стреляли из пневматического оружия.

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    Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.

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