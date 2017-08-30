КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Детская областная клиническая больница № 1 в Днепре подверглась обстрелу в ночь на среду, сообщают местные СМИ.

В результате инцидента повреждены окна в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке, а также в здании административно-хозяйственной части.

Издание "Информатор" отмечает, что больница не впервые подвергается обстрелу. Так, с апреля текущего года медучреждение обстреливалось шесть раз.

informator.dp.ua В Днепре обстреляли детскую больницу

Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным правоохранителей, неизвестные стреляли из пневматического оружия.

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Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.