наверх
30.08.201712:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    С оружием и в касках. В Николаевской области ограбили ювелирный магазин

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (647)

    (обновлено: )13831
    По данным полиции, злоумышленники, вооруженные автоматическим оружием, были в балаклавах, бронежилетах, а также в черной форме и тактических касках. Нападавшие забрали только золотые украшения.
    Ограбление ювелирного магазина в Вознесенске
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Вооруженное ограбление ювелирного магазина произошло в Вознесенке Николаевской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

    "Трое неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, мужчин, лица которых были закрыты балаклавами, разбили прикладом витрину магазина, ворвались в помещение и, угрожая охраннику и двум продавцам оружием, завладели драгоценностями. Известно, что кроме балаклавы на нападавших была черная форма, бронежилеты и тактические каски", — говорится в сообщении.

    Национальная полиция Украины
    Ограбление ювелирного магазина в Вознесенске

    После совершения преступления разбойники скрылись на автомобиле BMW Х5 черного цвета с госзнаками украинской регистрации в направлении пгт Веселиново. Нападавшие забрали с собой только золотые украшения. Кроме того, забрали видеорегистратор, который находился в помещении ювелирного магазина.

    Правоохранителями был введен план "Перехват". Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 "Разбой".

    Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе