С оружием и в касках. В Николаевской области ограбили ювелирный магазин

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Вооруженное ограбление ювелирного магазина произошло в Вознесенке Николаевской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

"Трое неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, мужчин, лица которых были закрыты балаклавами, разбили прикладом витрину магазина, ворвались в помещение и, угрожая охраннику и двум продавцам оружием, завладели драгоценностями. Известно, что кроме балаклавы на нападавших была черная форма, бронежилеты и тактические каски", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины Ограбление ювелирного магазина в Вознесенске

После совершения преступления разбойники скрылись на автомобиле BMW Х5 черного цвета с госзнаками украинской регистрации в направлении пгт Веселиново. Нападавшие забрали с собой только золотые украшения. Кроме того, забрали видеорегистратор, который находился в помещении ювелирного магазина.

Правоохранителями был введен план "Перехват". Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 "Разбой".

Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину.