В Харькове патрульные задержали мужчину с кинжалом

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Харькове патрульные полицейские заметили подозрительного мужчину с предметом, похожим на кинжал — гражданин ходил возле жилого дома, сообщает полиция.

По словам мужчины этот кинжал, а точнее "Бебут", разновидность кавказских кинжалов, что якобы является семейной реликвией и достался ему от отца. На вопрос патрульных, почему гражданин среди белого дня разгуливает по улице с холодным оружием, мужчина не ответил.

Разбираться приехала следственно-оперативная группа.

Напомним, несколько дней назад в Днепре пассажир маршрутного такси с ножом напал на водителя. Пострадавший получил колото-резаное ранение надплечья.