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30.08.201712:24
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    В Харькове патрульные задержали мужчину с кинжалом

    (обновлено: )9710
    Мужчина рассказал правоохранителям, что кинжал под названием "Бебут", разновидность кавказских кинжалов, семейная реликвия. Но вот почему он разгуливает с кинжалов по улице - не объяснил.
    Отобранный патрульными кинжал
    patrol.police.gov.ua

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Харькове патрульные полицейские заметили подозрительного мужчину с предметом, похожим на кинжал — гражданин ходил возле жилого дома, сообщает полиция.

    По словам мужчины этот кинжал, а точнее "Бебут", разновидность кавказских кинжалов, что якобы является семейной реликвией и достался ему от отца. На вопрос патрульных, почему гражданин среди белого дня разгуливает по улице с холодным оружием, мужчина не ответил.
    Разбираться приехала следственно-оперативная группа.

    Напомним, несколько дней назад в Днепре пассажир маршрутного такси с ножом напал на водителя. Пострадавший получил колото-резаное ранение надплечья.

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