Всех задержанных в ходе обысков в Николаеве увезли в Мариуполь

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Задержанных в ходе вчерашних обысков фигурантов громкого уголовного дела увезли в Мариуполь. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По окончании обыска Михаила Титова, Алексея Пелипаса, Дмитрия Леонова и еще двух задержанных доставили в прокуратуру Николаевской области. Там всем пятерым объявили о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

"После этого задержанных погрузили в 5 спецавтомобилей, предназначенных для перевозки осужденных, причем, каждого в отдельный автомобиль. После этого колонна в сопровождении полицейского патруля двинулась по ул. Спасской в направлении ул Садовой и далее в сторону выезда из города в направлении Херсона", — пишет издание.

Задержание в порядке ст. 208 УПК предполагает, что в течение 72 часов задержанному должно быть сообщено о подозрении и либо применена мера пресечения, либо он должен быть отпущен на свободу. Как ожидается, ходатайство о применении меры пресечения будет рассмотрено Жовтневым районным судом г. Мариуполя.

Вместе с тем, другой источник в правоохранительных органах утверждает, что задержанных, до рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения, будут содержать в ИВС г. Херсона.

Как сообщалось, весь день во вторник в Николаеве и некоторых других населенных пунктах области проходили обыски — в общей сложности, более 90. Среди тех, кого обыскивали, были депутаты Николаевского горсовета, известные бизнесмены и адвокаты. По их окончании были задержаны пять человек.