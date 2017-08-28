В Харькове воры украли из квартиры жителя сейф с 15 тысячами долларов

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Харькове злоумышленники похитили из квартиры местного жителя сейф с 15 тыс. долларов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

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"Правоохранители Харькова разыскивают злоумышленников, которые совершили кражу сейфа. Квартира потерпевшего находится на первом этаже. Воры проникли в нее через выбитое окно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие случилось вчера, 27 августа 2017 года, в Киевском районе города. Правоохранителям о происшествии сообщили около 18:00. В полицию обратился 34-летний потерпевший, который сообщил, что когда вернулся домой, обнаружил выбитое окно и отсутствие сейфа, в котором находились 15 тысяч долларов, ювелирные изделия и спецсредство для отстрела резиновых пуль "Форт".

Ранее сообщалось, что в Киеве пятеро неизвестных в ходе вооруженного ограбления похитили 5 млн гривен.