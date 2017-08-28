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    В Житомирской области от удара молнии погиб мужчина

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    Несчастный случай произошел в воскресенье, 27 августа, в селе Терновка Новоград-Волынского района. Гроза застала 46-летнего мужчину в поле, он погиб на месте.
    Молния. Архивное фото
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области от удара молнии погиб 46-летний местный житель, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

    Норвежец заснял удар молнии, разгромившей его задний двор. Видео
    Канал TV 2 на Youtube
    В нескольких метрах. Норвежец снял удар молнии в собственный дом

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    Трагедия произошла 27 августа в селе Терновка Новоград-Волынского района. Гроза застала 46-летнего мужчину в поле, он погиб на месте.

    Ранее сообщалось, что восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом. В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.

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