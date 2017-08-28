В Житомирской области от удара молнии погиб мужчина

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области от удара молнии погиб 46-летний местный житель, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

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Трагедия произошла 27 августа в селе Терновка Новоград-Волынского района. Гроза застала 46-летнего мужчину в поле, он погиб на месте.

Ранее сообщалось, что восемь подростков, отдыхавших во французской коммуне Вьен в департаменте Изер, пострадали от удара молнии. Гроза с молнией и громом началась внезапно, один из разрядов молнии попал в территорию лагеря, куда группа детей прибыла для занятий спортом. В результате удара молнии у 15-летнего мальчика произошла остановка дыхания и сердечной деятельности, он был госпитализирован. Еще семеро его товарищей получили различные травмы.