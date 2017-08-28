В Винницкой области произошел налет на дом предпринимателя

Полиция Винницкой области

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В поселке Стрижавка в Винницкой области двое злоумышленников совершили налет на дом предпринимателя. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Чтобы попасть на частную территорию, злоумышленники накормили собаку отравленным мясным фаршем. После этого через окно проникли в дом, хозяева которого находятся на отдыхе за границей. За домом присматривает их родственница, которая проснулась от шума. Угрожая ножом, у женщины нападавшие потребовали деньги. Поняв, что она ничего не скажет, связали ее и оставили в комнате. Пока воры искали в доме ценности, женщине удалось развязаться и побежать к соседям. Они нажали на тревожную кнопку охраны и вызвали полицию", – рассказали правоохранители.

Прибывшие копы задержали злоумышленников, успевших вынести из дома сейф. Задержанными оказались 29-летний житель Винницы и его 27-летний товарищ, житель Черновицкой области.

Теперь им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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