наверх
28.08.201710:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Винницкой области произошел налет на дом предпринимателя

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (635)

    (обновлено: )105
    Преступники сперва отравили собаку, после чего проникли в дом. Угрожая ножом, нападавшие потребовали деньги. Пока воры искали в доме ценности, женщине удалось развязаться и позвать на помощь.
    Нападение на дом предпринимателей в Винницкой области
    Полиция Винницкой области

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В поселке Стрижавка в Винницкой области двое злоумышленников совершили налет на дом предпринимателя. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

    В США полиция застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына. Видео
    Видеоканал KSBY News на Youtube
    В США застрелили россиянина, похитившего сына и убившего жену

    "Чтобы попасть на частную территорию, злоумышленники накормили собаку отравленным мясным фаршем. После этого через окно проникли в дом, хозяева которого находятся на отдыхе за границей. За домом присматривает их родственница, которая проснулась от шума. Угрожая ножом, у женщины нападавшие потребовали деньги. Поняв, что она ничего не скажет, связали ее и оставили в комнате. Пока воры искали в доме ценности, женщине удалось развязаться и побежать к соседям. Они нажали на тревожную кнопку охраны и вызвали полицию", – рассказали правоохранители.

    Прибывшие копы задержали злоумышленников, успевших вынести из дома сейф. Задержанными оказались 29-летний житель Винницы и его 27-летний товарищ, житель Черновицкой области.

    Теперь им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Читайте также: Украина воровская: украл, выпил, опять украл и снова выпил

    Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана "Харви" в Хьюстоне
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае