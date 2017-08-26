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    Иностранец угрожал взорвать бомбу в центре Львова

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    Согласно информации полиции, мужчина аргументировал вызов правоохранителей тем, что у него болит нога и ему необходима помощь. Гражданином какой страны является правонарушитель, не сообщается.
    Иностранец угрожал взорвать бомбу в центре Львова
    032.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Гражданин иностранного государства угрожал взорвать бомбу в центре Львова на проспекте Свободы и вызвал на место инцидента полицию, сообщают местные СМИ.

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    president.gov.ua
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    "Копы" за считанные минуты прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего мужчину. Во время обыска взрывоопасных предметов у него не обнаружили", — сообщает 032.ua.

    Сообщается, что мужчина аргументировал вызов полиции тем, что у него болит нога и ему необходима помощь. Вместе с тем, в райотделе, куда его доставили после инцидента, он отказался от медпомощи.

    Гражданином какой страны является правонарушитель, не сообщается.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева едва не подорвали больницу.

    Напомним, на День Независимости в центре Киева произошел взрыв у здания Кабмина.

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