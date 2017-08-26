В Мариуполе сгорел теплоход

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Мариуполе Донецкой области на теплоходе произошел пожар, пострадал матрос, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в пятницу поступило сообщение о пожаре на теплоходе у причала судоремонтного завода в Мариуполе. По указанному адресу выехали спасатели, на месте они увидели огонь внутри теплохода "Механик Юзвович" в носовой части и сильное задымление.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар на теплоходе в Мариуполе

"В результате возгорания пострадал матрос 1988 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в терапевтическое отделение мариупольской городской больницы №2 с диагнозом — отравление продуктами горения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причина и убытки от пожара устанавливаются.

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