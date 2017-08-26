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    В Мариуполе сгорел теплоход

    (обновлено: )27
    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадал матрос, его госпитализировали с диагнозом - отравление продуктами горения.
    Пожар на теплоходе в Мариуполе
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Мариуполе Донецкой области на теплоходе произошел пожар, пострадал матрос, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, в пятницу поступило сообщение о пожаре на теплоходе у причала судоремонтного завода в Мариуполе. По указанному адресу выехали спасатели, на месте они увидели огонь внутри теплохода "Механик Юзвович" в носовой части и сильное задымление.

    "В результате возгорания пострадал матрос 1988 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в терапевтическое отделение мариупольской городской больницы №2 с диагнозом — отравление продуктами горения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Причина и убытки от пожара устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что на Закарпатье на ходу загорелась электричка.

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