В Днепре избили и похитили мужчину за плохой ремонт BMW

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Патрульная полиция Днепра на Запорожском шоссе задержала неизвестных на автомобиле BMW, которые похитили мужчину, сообщает местное издание "Информатор".

И. о. начальника Управления патрульной полиции Днепра Денис Петухов рассказал, что в 17.00 сотрудники АЗС "Smart" сообщили о похищении. Двое неизвестных, применяя физическую силу, затащили мужчину в салон авто. Потом они направились в сторону выезда из города по Запорожскому шоссе.

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"В городе объявили план-перехват. Один из экипажей заметил данный автомобиль и остановил его. Офицеры задержали двух мужчин и третьего обнаружили с телесными повреждениями", — рассказал правоохранитель, уточнив, что пострадавшему вызвали экипаж "скорой помощи", который доставил мужчину в 16-ю больницу.

informator.dp.ua В Днепре пытались похитить мужчину

Злоумышленники объяснили свои действия тем, что пострадавший ранее ремонтировал их автомобиль BMW и не выполнил некоторые условия. Поэтому мужчины решили таким образом проучить потерпевшего. Подробности происшествия выясняются.

Накануне сообщалось, что в Днепре из окна одновременно выпрыгнули два человека.