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    Происшествия

    В Днепре избили и похитили мужчину за плохой ремонт BMW

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    Злоумышленники объяснили свои действия тем, что пострадавший ранее ремонтировал их автомобиль BMW и не выполнил некоторые условия. На авто имелись следы изменения номера кузова.
    В Днепре пытались похитить мужчину
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Патрульная полиция Днепра на Запорожском шоссе задержала неизвестных на автомобиле BMW, которые похитили мужчину, сообщает местное издание "Информатор".

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    И. о. начальника Управления патрульной полиции Днепра Денис Петухов рассказал, что в 17.00 сотрудники АЗС "Smart" сообщили о похищении. Двое неизвестных, применяя физическую силу, затащили мужчину в салон авто. Потом они направились в сторону выезда из города по Запорожскому шоссе.

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    "В городе объявили план-перехват. Один из экипажей заметил данный автомобиль и остановил его. Офицеры задержали двух мужчин и третьего обнаружили с телесными повреждениями", — рассказал правоохранитель, уточнив, что пострадавшему вызвали экипаж "скорой помощи", который доставил мужчину в 16-ю больницу.

    informator.dp.ua
    В Днепре пытались похитить мужчину

    Злоумышленники объяснили свои действия тем, что пострадавший ранее ремонтировал их автомобиль BMW и не выполнил некоторые условия. Поэтому мужчины решили таким образом проучить потерпевшего. Подробности происшествия выясняются.

    Накануне сообщалось, что в Днепре из окна одновременно выпрыгнули два человека

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