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    Генпрокурор сообщил новые подробности взрыва в центре Киева

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (97)

    (обновлено: )120
    Согласно информации Юрия Луценко, взрывчатка должна была попасть в автомобиль с военными. Взрывное устройство бросили в грузовик с бойцами Вооруженных сил Украины.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что в инциденте со взрывом на столичной улице Грушевского есть подозреваемый. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

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    president.gov.ua
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    "Да, конечно", — сказал Луценко, отвечая на вопрос журналистов, есть ли подозреваемый в инциденте со взрывом на улице Грушевского.

    Он также добавил, что до понедельника квалификация инцидента со взрывом на Грушевского может измениться.

    Как отметил Луценко, взрывчатка должна была попасть в авто с военными. Так, по словам генерального прокурора, взрывное устройство бросили в грузовик с бойцами ВСУ.

    "Взрывное устройство отскочило от борта и, разорвавшись, ранило гражданских, которые оказались членами семьи Героя Украины", — сказал Луценко.

    По данным полиции, в четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". СМИ сообщили, что пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе.

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