В Одессе "повесили" бюст Жукова

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные демонтировали памятник советскому военачальнику и государственному деятелю Георгию Жукову, стоявшего на углу проспекта Небесной сотни и Глушко.

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Гипсового маршала Советского Союза сняли с постамента, отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском (Канавой).

Напомним, первый раз Жукова похитили в ноябре 2014 года. Скульптору пришлось изготовить новый бюст, который был водружен на пьедестал осенью 2015-го.