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    В Одессе "повесили" бюст Жукова

    (обновлено: )24408
    Как сообщают СМИ, гипсового маршала Советского Союза Георгия Жукова сняли с постамента, отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском (Канавой).
    В Одессе бюст Жукова сняли с постамента и повесили над Канавой
    dumskaya.net

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные демонтировали памятник советскому военачальнику и государственному деятелю Георгию Жукову, стоявшего на углу проспекта Небесной сотни и Глушко.

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    Гипсового маршала Советского Союза сняли с постамента, отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском (Канавой).

    Напомним, первый раз Жукова похитили в ноябре 2014 года. Скульптору пришлось изготовить новый бюст, который был водружен на пьедестал осенью 2015-го.

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