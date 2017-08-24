В результате обстрелов ополченцев ранены двое украинских военных

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, двое военных получили ранения.

Согласно заявлению пресс-центра спецоперации, опубликованному в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "18 раз нарушили перемирие", "один украинский защитник был ранен, одно получил боевую травму".

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В частности, на донецком направлении огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся в районе Авдеевки, Зайцева, Майорской и шахты Бутовка. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям в районе Павлополя, Широкино и Лебединского.

В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов ополченцы обстреляли Новоалександровку, из гранатометов — Катериновку и Крымское.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.