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    В результате обстрелов ополченцев ранены двое украинских военных

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    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе (43)

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    На донецком направлении огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся в районе Авдеевки, Зайцева, Майорской и шахты Бутовка. Обстрелы также велись и на приморском направлении.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, двое военных получили ранения.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Донбассе очередной катастрофический обстрел

    Согласно заявлению пресс-центра спецоперации, опубликованному в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "18 раз нарушили перемирие", "один украинский защитник был ранен, одно получил боевую травму".

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    В частности, на донецком направлении огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся в районе Авдеевки, Зайцева, Майорской и шахты Бутовка. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям в районе Павлополя, Широкино и Лебединского.

    В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов ополченцы обстреляли Новоалександровку, из гранатометов — Катериновку и Крымское.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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