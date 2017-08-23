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    В Харьковской области зарезали бойца АТО во время отпуска - соцсети

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (614)

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    Как сообщил знакомый погибшего, парню удалось выжить после полугода в промзоне, однако на мирной территории его зарезали. Однако у полиции своя версия произошедшего.
    В Харьковской области зарезали 20-летнего бойца АТО Владимира Гончарова
    Фото со страницы Евгения Рощенко в facebook

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области зарезали 20-летнего бойца АТО Владимира Гончарова, позывной Мелкий, который находился в отпуске. Об этом сообщается на странице 72-й Гвардійськоїй ОМБр в соцсети Facebook. Юноша сумел выжить после полугода, проведенных в промзоне. Но под Харьковом, на мирной территории, Владимиру нанесли два ножевых ранения.

    Пост в Facebook

    "Убит во время отпуска, дома, на мирной территории… Невысокого роста, худощавый — он водил нас по промзоне, показывал, где лучше пройти и на какой позиции живут самые героические парни. Казалось, знал здесь всех. Очень коммуникабельный, приветливый, хотя и застенчивый. У журналистов соберется много фрагментов видео с этим мальчуганом, которому не было еще и 20", — рассказали бойцы о покойном воине.

    В то же время в полиции опровергли убийство участника АТО в Боровой. Как отмечается, 19-летний Владимир Гончаров не был убит, а погиб под колесами поезда, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

    Напомним, украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области.

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