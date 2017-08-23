В Тернополе парень задушил и утопил в пруду девушку из соцсети

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в пруду в селе Калиновка Зборовского района, пишет "20 минут".

Как сообщается, 22 августа в Тернопольском районном суде выбирали меру пресечения для подозреваемого. Суд оставил под стражей на 60 дней без альтернативы внесения залога.

Подозреваемый 1991 года рождения работает грузчиком, женат, его жена беременна. Сам он со Львовской области. Периодически приезжал к жене в Калиновку. Ранее он уже имел условную судимость за кражу. В процессе допросов мужчина признал, что убил человека и был в состоянии алкогольного опьянения.

Убийца познакомился с жертвой в соцсетях. Пригласил в Калиновку, куда она приехала на такси из Золочева. Заплатил за такси 160 гривен, денег не хватило, поэтому дал таксисту свой мобильный в качестве залога. молодые люди распивали алкоголь, когда между ними возник словесный конфликт. Он ударил ее по лицу, потом начал душить, заклеил лицо скотчем. Эксперты установили, шо причина смерти механическая асфикция (удушение). Потом нашел тяжелый камень, замотал его в футболку убитой и утопил ее.

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Напомним, 20 августа в полицию поступило сообщение от жителя села Калиновка о том, что в местном пруду он обнаружил тело неизвестного лица. По предварительным данным полиции, женщина умерла насильственной смертью, ведь в футболку был замотан камень весом 14 кг. При осмотре трупа обнаружили телесные провреждения — раны верхней и нижней губ, а также полимерной лентой была обмотана шея.

Ранее сообщалось, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак.