В Харькове горит здание областного Апелляционного суда

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Харькове горит Областной апелляционный административный суд. Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу около 19.40. Загорелась крыша здания суда.

"Я работаю в типографии, услышал щелчок. Запахло паленой бумагой. Я выглянул в окно и увидел, что горит здание суда." — рассказывает очевидец Артур.

Предварительная причина возгорания — попадание молнии в крышу.

Ранее вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.