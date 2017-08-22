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    В Харькове горит здание областного Апелляционного суда

    (обновлено: )22710
    По информации очевидцев, пожар в здании Апелляционного суда Харьковской области начался вечером около 19:40. Предварительная причина возгорания - попадание молнии.
    В Харькове горит здание областного Апелляционного суда
    скриншот с видео

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Харькове горит Областной апелляционный административный суд. Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу около 19.40. Загорелась крыша здания суда.  

    "Я работаю в типографии, услышал щелчок. Запахло паленой бумагой. Я выглянул в окно и  увидел, что горит здание суда." — рассказывает очевидец Артур.

    Предварительная причина возгорания — попадание молнии в крышу.

    Ранее вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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