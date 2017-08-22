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    На шахте в Донецкой области погиб горняк

    (обновлено: )18
    В настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства гибели горняка устанавливаются, сообщила пресс-служба отделения прокуратуры в Донецкой области.
    Каска
    RIA News Виталий Аньков

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Горняк погиб на шахте на территории Донецкой области, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба областного отделения прокуратуры.

    Владимир Гройсман
    УНИАН
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    "Во вторник, 22 августа, во время выполнения работ был травмирован горнорабочий 1979 года рождения. Работник подрядной организации "Шахтное строительно-монтажное управление №1" во время работы на 130 пикете блока 10 ПАО "Шахтоуправление "Покровское" получил смертельное травмирование", — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

    По данным ведомства, в настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства гибели горняка устанавливаются.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела с предварительной правовой квалификацией по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

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    Напомним, в результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк.

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