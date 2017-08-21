Угон Lexus. Главу Нацполиции заподозрили в подмене фото

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции распространяет недостоверную информацию, следует из сообщения журналиста Александра Дубинского.

Комментируя информацию о найденном после угона Lexus замглавы Нацполиции Александра Фацевича, журналист написал на своей странице в Facebook: "Глава Нацполиции Князев — традиционно облажался. Рапортует, что нашел угнанный у своего зама Lexus GX460 — а фото размещает другой машины. Lexus LX470. Дальше — больше. В салоне "угнанного Lexus" явно читается название Avalon. Это такая Toyota".

Он добавил, что сама история с "поимкой угонщиков" начинает напоминать "воров" у замглавы МВД Вадима Трояна.

Александр Дубинский/Facebook, 20 августа 2017

Ранее Князев разместил в своем микроблоге в Twitter фото задержания преступников и самого автомобиля.

Сергей Князев/Twitter, 20 августа 2017

Ранее СМИ сообщили, что 11 августа был угнан служебный автомобиль МВД Lexus GX. Сергей Князев подтвердил факт угона служебного автомобиля МВД Lexus.