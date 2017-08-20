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    В Житомирской области горит около 60 га леса в заповеднике

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (187)

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    Пожар начался вблизи села Копище Олевского района на территории "Полесского природного заповедника". Пожар тушат 196 человек и 22 единицы техники.
    Тушение пожара. Архивное фото
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области горит около 60 гектаров леса на территории "Полесского природного заповедника". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    "20 августа около 17:00 вблизи с. Копище Олевского района на территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива на площади около 60 га (из них 2 га верхового)", — говорится в сообщении.

    К тушению пожара привлечено 22 единицы техники и 196 человек, из них от ГСЧС 16 человек и 4 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

    Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали два крупных пожара в Украине.

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