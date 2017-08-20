В Житомирской области горит около 60 га леса в заповеднике

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Житомирской области горит около 60 гектаров леса на территории "Полесского природного заповедника". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 августа около 17:00 вблизи с. Копище Олевского района на территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива на площади около 60 га (из них 2 га верхового)", — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 22 единицы техники и 196 человек, из них от ГСЧС 16 человек и 4 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали два крупных пожара в Украине.