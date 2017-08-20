Во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля, есть жертвы

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, один человек погиб на месте аварии, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу на трассе Киев – Чоп возле с. Раковец. В частности, столкнулись автомобили Chery Amulet, Fiat Doblo и "ЗАЗ Таврия".

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области. Также в больницу доставлены два пассажира Chery Amulet, водитель Fiat и два его пассажира. Водителя "Таврии" после медосмотра отпустили домой.

Напомним, 18 августа во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП были травмированы пятеро иностранцев, среди которых трое детей.