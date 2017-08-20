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    Во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля, есть жертвы

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    Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, в результате аварии один человек погиб на месте, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля.

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    Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, один человек погиб на месте аварии, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

    Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу на трассе Киев – Чоп возле с. Раковец. В частности, столкнулись автомобили Chery Amulet, Fiat Doblo и "ЗАЗ Таврия".

    В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области. Также в больницу доставлены два пассажира Chery Amulet, водитель Fiat и два его пассажира. Водителя "Таврии" после медосмотра отпустили домой.

    Напомним, 18 августа во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в селе Подборцы Пустомытовского района в результате ДТП были травмированы пятеро иностранцев, среди которых трое детей. 

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