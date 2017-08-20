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    В ДНР сообщили, что ВСУ готовятся возобновить конфликт

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (159)

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    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в последние несколько дней Вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении.
    Ополченцы ДНР на линии разграничения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинская армия готовится возобновить вооруженный конфликт и увеличила поставки боеприпасов и топлива в район Горловки.

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    УНИАН
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    "В последние несколько дней Вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении. Кроме того, мы располагаем информацией об увеличившихся поставках боеприпасов и топлива подразделениям ВСУ в данном районе", — сказал Басурин.

    Также Басурин добавил, что данный факт указывает на подготовку ВСУ к боевым действиям и вызывает обеспокоенность.

    "Командование вооруженных сил ДНР выражает свою обеспокоенность указанными фактами, свидетельствующими об информационной и материальной подготовке украинской армии к возобновлению вооруженного конфликта", — добавил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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