В ДНР сообщили, что ВСУ готовятся возобновить конфликт

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинская армия готовится возобновить вооруженный конфликт и увеличила поставки боеприпасов и топлива в район Горловки.

"В последние несколько дней Вооруженные силы Украины умышленно нагнетают обстановку на горловском направлении. Кроме того, мы располагаем информацией об увеличившихся поставках боеприпасов и топлива подразделениям ВСУ в данном районе", — сказал Басурин.

Также Басурин добавил, что данный факт указывает на подготовку ВСУ к боевым действиям и вызывает обеспокоенность.

"Командование вооруженных сил ДНР выражает свою обеспокоенность указанными фактами, свидетельствующими об информационной и материальной подготовке украинской армии к возобновлению вооруженного конфликта", — добавил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.