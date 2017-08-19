В Одессе столкнулись сразу четыре автомобиля

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария с участием четырёх машин, сообщает odessa.net.ua.

Как стало известно, водитель автомобиля Volkswagen Jetta решил по встречной полосе объехать пробку, однако это ему не удалось.

odessa.net.ua На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария

В итоге он врезался сначала в Volkswagen Tiguan, после – в Toyota Camry, после чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с Mercedes и перевернулся.

odessa.net.ua На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария

В результате аварии виновник ДТП лишился руки и был госпитализирован в больницу.

Напомним, ранее автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области.