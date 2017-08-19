наверх
19.08.201708:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ополченцы более 20 раз обстреляли позиции силовиков, есть раненые

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (156)

    (обновлено: )6110
    По данным пресс-центра штаба АТО, на мариупольском направлении огонь велся из минометов и пулеметов по позициям в районе Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Широкина и Водяного.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военных ранены, сообщает пресс-центр антитеррористической операции (АТО) силовиков в Facebook.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "25 раз нарушили режим тишины", "Трое украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении.

    Как сообщается, на донецком направлении огонь из минометов и гранатометов велся в районе Авдеевки. На мариупольском направлении огонь велся из минометов и пулеметов по позициям в районе Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Широкина и Водяного.

    В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новоалександровку и Новотзвановку.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину