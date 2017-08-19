Ополченцы более 20 раз обстреляли позиции силовиков, есть раненые

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военных ранены, сообщает пресс-центр антитеррористической операции (АТО) силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "25 раз нарушили режим тишины", "Трое украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении.

Как сообщается, на донецком направлении огонь из минометов и гранатометов велся в районе Авдеевки. На мариупольском направлении огонь велся из минометов и пулеметов по позициям в районе Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Широкина и Водяного.

В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новоалександровку и Новотзвановку.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.