В Луганской области при взрыве пострадал подросток

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В результате взрыва неизвестного устройства в доме в Луганской области ранен подросток, сообщает пресс-центр спецоперации в Донбассе пятницу вечером.

"Сегодня в населенном пункте Теплое в Луганской области прогремел взрыв в одном из жилых домов… Выяснилось, что в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадал подросток", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, военные медики оказали подростку первую медицинскую помощь и остановили кровотечение, потом военным реанимобилем его эвакуировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Маньковском районе Черкасской области 11-летний мальчик погиб от выстрела из пневматического ружья.