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    В Луганской области при взрыве пострадал подросток

    (обновлено: )19
    Согласно информации пресс-центра штаба АТО, военные медики оказали подростку первую медицинскую помощь и остановили кровотечение, потом военным реанимобилем его эвакуировали в больницу.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В результате взрыва неизвестного устройства в доме в Луганской области ранен подросток, сообщает пресс-центр спецоперации в Донбассе пятницу вечером.

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    УНИАН
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    "Сегодня в населенном пункте Теплое в Луганской области прогремел взрыв в одном из жилых домов… Выяснилось, что в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадал подросток", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-центра, военные медики оказали подростку первую медицинскую помощь и остановили кровотечение, потом военным реанимобилем его эвакуировали в больницу.

    Ранее сообщалось, что в Маньковском районе Черкасской области 11-летний мальчик погиб от выстрела из пневматического ружья.

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