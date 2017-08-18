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    Происшествия

    Вблизи Киева прогремел взрыв

    (обновлено: )104
    Как отмечается, мужчина и женщина нашли на территории своего домовладения деревянную хлебницу. В ней была заложена взрывчатка. Супружеская пара получила ранения.
    Взрыв прогремел вблизи Киева
    ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, в селе Мирное Бориспольского района Киевской области прогремел взрыв в нежилом помещении. Вследствие взрыва пострадала супружеская пара, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

    Согласно сообщению правоохранителей, мужчина с женой в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. Во время ее открытия и сработало заложенное взрывное устройство.

    "Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает", – отметили в полиции.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу.

    Следователями открыто уголовное производство ч.2 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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