Вблизи Киева прогремел взрыв

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, в селе Мирное Бориспольского района Киевской области прогремел взрыв в нежилом помещении. Вследствие взрыва пострадала супружеская пара, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению правоохранителей, мужчина с женой в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. Во время ее открытия и сработало заложенное взрывное устройство.

"Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает", – отметили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство ч.2 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.