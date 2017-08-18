КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Полтаве мужчина разбил стекло в чужой машине, спасая от жары 3-летнего ребенка, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Полтавы в Facebook.

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"15 августа около 15 часов поступил звонок от неравнодушного гражданина о том, что в г. Полтава на ул. Европейская, 2 в автомобиле Honda CR-Z закрыт маленький ребенок, который застрял между сидениями авто", — сообщили в полиции.

Когда экипаж прибыл на место происшествия, то обнаружил разбитое стекло в автомобиле и мать с ребенком рядом.

Facebook Патрульной полиции Полтавы В Полтаве женщина закрыла в машине маленького ребенка при 33 градусной жаре

Как выяснилось, мужчина проходил рядом с парковкой и услышал, как в автомобиле плачет ребенок. После этого он пытался найти владельца авто, но ему это не удалось.

По словам мужчины, подойдя к автомобилю, он увидел, что ребенок упал между сиденьями и перестал двигаться. Поэтому, он вызвал патрульную полицию и решил, что ждать нет времени, поэтому разбил стекло и вытащил ребенка. Однако впоследствии к авто вернулась мать, забрала ребенка и была возмущена из-за разбитого стекла. Женщина заверила, что ребенок спал, а она отошла на 10 минут.

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