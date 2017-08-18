Силовики обвинили ополченцев в обстрелах на донецком направлении

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Двое наших военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По информации силовиков, на донецком направлении обстреливались их позиции недалеко от Новоселовки Второй, из стрелкового оружия огонь велся вблизи поселка Зайцево.

Кроме того, на луганском направлении велись обстрелы рядом с Крымским, Станицей Луганской и Новоалександровкой. Сообщается, что на мариупольском направлении в конце дня было "относительно тихо", однако в районе Широкино велись обстрелы из миномета калибром 82 миллиметра.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.