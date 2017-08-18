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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах на донецком направлении

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    В пресс-центре АТО сообщили, что на донецком направлении ополченцы обстреливали позиции ВСУ недалеко от Новоселовки Второй, из стрелкового оружия огонь велся вблизи поселка Зайцево.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

    Курт Волкер
    УНИАН
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    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Двое наших военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    По информации силовиков, на донецком направлении обстреливались их позиции недалеко от Новоселовки Второй, из стрелкового оружия огонь велся вблизи поселка Зайцево.

    Кроме того, на луганском направлении велись обстрелы рядом с Крымским, Станицей Луганской и Новоалександровкой. Сообщается, что на мариупольском направлении в конце дня было "относительно тихо", однако в районе Широкино велись обстрелы из миномета калибром 82 миллиметра.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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