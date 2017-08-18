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    Происшествия

    На шахте под Днепром произошло задымление

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    В четверг, 17 августа, около 14:00 на шахте «Днепровская» произошло задымление.  Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

    План ликвидации аварии запустили оперативно. К месту задымления вызвали Павлоградское, Терновское и Першотравенское подразделение 8-го военизированного горноспасательного отряда.

    Во время происшествия в шахте работали 471 человек. Всех их оперативно подняли на поверхность.

    К 17:00 аварию ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На шахте работает комиссия по расследованию происшествия.

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