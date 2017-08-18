На шахте под Днепром произошло задымление

В четверг, 17 августа, около 14:00 на шахте «Днепровская» произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

План ликвидации аварии запустили оперативно. К месту задымления вызвали Павлоградское, Терновское и Першотравенское подразделение 8-го военизированного горноспасательного отряда.

Во время происшествия в шахте работали 471 человек. Всех их оперативно подняли на поверхность.

К 17:00 аварию ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На шахте работает комиссия по расследованию происшествия.