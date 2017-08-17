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    Происшествия

    В Харьковской области горит лес, для тушения привлекли авиацию

    (обновлено: )57
    На месте работают 13 подразделений ГСЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ведомства. К месту происшествия прибыли два самолета Ан-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха.
    Пожар в лесу Харьковской области
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Из-за пожара на фермерском поле в Харьковской области загорелся лес, к тушению огня привлечена авиация, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "В 11.00 вблизи села Морозовка в Балаклейском районе Харьковской области в результате пожара семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и молодого леса на площади около пяти гектаров рядом расположенного лесного массива Савинского лесничества, из них один гектар верхового пожара", — говорится в сообщении.

    Кроме того, горела сухая трава на площади 10 гектаров и солома в скирдах на площади 0,9 гектара, добавили в ведомстве.

    ГУ ГСЧС в Харьковской области
    Пожар в лесу Харьковской области

    По данным спасателей, на месте работают 13 подразделений Госслужбы по ЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ведомства, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд главного управления ГСЧС в регионе. Также к ликвидации пожара привлекли работников лесхоза.

    К месту происшествия прибыли два самолета Ан-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха.

    Ранее пожары охватили херсонские леса.

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