В Харьковской области горит лес, для тушения привлекли авиацию

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Из-за пожара на фермерском поле в Харьковской области загорелся лес, к тушению огня привлечена авиация, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.00 вблизи села Морозовка в Балаклейском районе Харьковской области в результате пожара семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и молодого леса на площади около пяти гектаров рядом расположенного лесного массива Савинского лесничества, из них один гектар верхового пожара", — говорится в сообщении.

Кроме того, горела сухая трава на площади 10 гектаров и солома в скирдах на площади 0,9 гектара, добавили в ведомстве.

ГУ ГСЧС в Харьковской области Пожар в лесу Харьковской области

По данным спасателей, на месте работают 13 подразделений Госслужбы по ЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ведомства, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд главного управления ГСЧС в регионе. Также к ликвидации пожара привлекли работников лесхоза.

К месту происшествия прибыли два самолета Ан-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха.

Ранее пожары охватили херсонские леса.