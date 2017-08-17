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    Военные сообщили о потерях и раненых за сутки в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (148)

    (обновлено: )57
    По данным штаба АТО, под обстрелами оказались населенные пункты Старогнатовка, Зайцево, Новоалександровка, Новозвановка и другие. По данным украинских военных, огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что зафиксировали 35 случаев нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, четверо ранены.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о "большой войне" в Донбассе и шансах на мир

    "В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения", — говорится на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным штаба АТО, под обстрелами оказались населенные пункты Старогнатовка, Зайцево, Новоалександровка, Новозвановка и другие. По данным украинских военных, огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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