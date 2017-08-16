Российские журналисты попали под минометный обстрел в Горловке

ДОНБАСС, 16 авг — РИА Новости Украина. Журналисты российского телеканала "ТВ Центр" в среду днем попали под обстрел в Горловке (Донецкая область), никто не пострадал, заявил заместитель представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"В районе 14.00 с позиций 128 бригады вблизи населенного пункта Новолуганское был произведен обстрел из минометов и гранатометов окраин поселка Гольмовский (под контролем самопровозглашенной ДНР — Ред.). Под прицельный обстрел украинских силовиков попали журналисты телеканала "ТВ Центр". К счастью, никто не пострадал", — сказал Басурин.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.