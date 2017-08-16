Два человека в одну ночь выпали из многоэтажек Сумской области

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Сумской области полиция выясняет обстоятельства смерти двух человек, которые выпали из многоэтажек. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, трагедии произошли в городах Сумы и Шостка.

"Сообщение о том, что в Шостке из дома по улице Кирова выпал человек, в полицию поступило сегодня, 16 августа, после часа ночи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Вызванные медики констатировали смерть мужчины, правоохранители выяснили его личность", — говорится в сообщении.

Уже установлено, что погибший — безработный 29-летний житель райцентра, проживал на другой улице вместе со своей матерью, периодически злоупотреблял спиртным. Сейчас его тело направлено на экспертизу.

"Подобный случай произошел вчера в областном центре: возле одной из многоэтажек по улице Ивана Сирко было обнаружено бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате падения с крыши дома. Полиция устанавливает личность погибшего", — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, при которых погибли мужчины, проверяются версии самоубийства.

Напомним, в Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой. Он повесился на веревке.