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    Происшествия

    Два человека в одну ночь выпали из многоэтажек Сумской области

    (обновлено: )62
    Первый инцидент произошел в Шостке. Ночью 16 августа выпал из окна квартиры безработный 29-летний житель райцентра. Во втором смертельном случае мужчина погиб в результате падения с крыши дома.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Сумской области полиция выясняет обстоятельства смерти двух человек, которые выпали из многоэтажек. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, трагедии произошли в городах Сумы и Шостка.

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    Аutoclimat.com.ua
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    "Сообщение о том, что в Шостке из дома по улице Кирова выпал человек, в полицию поступило сегодня, 16 августа, после часа ночи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Вызванные медики констатировали смерть мужчины, правоохранители выяснили его личность", — говорится в сообщении.

    Уже установлено, что погибший — безработный 29-летний житель райцентра, проживал на другой улице вместе со своей матерью, периодически злоупотреблял спиртным. Сейчас его тело направлено на экспертизу.

    "Подобный случай произошел вчера в областном центре: возле одной из многоэтажек по улице Ивана Сирко было обнаружено бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате падения с крыши дома. Полиция устанавливает личность погибшего", — сообщили в полиции.

    Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, при которых погибли мужчины, проверяются версии самоубийства.

    Напомним, в Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой. Он повесился на веревке.

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