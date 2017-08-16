наверх
16.08.201712:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Полтаве облили краской памятник Ватутину

    (обновлено: )11402
    В областной полиции происшествие пока не комментируют, а в патрульную полицию по данному поводу сообщений не поступало. В июне 2016 года памятник Ватутину в Полтаве облили красной краской, которую со временем вытерли коммунальные службы.
    В Полтаве облили краской памятник Ватутину
    "Полтавщина"

    КИЕВ, 16 авг — РИА новости Украина. В Полтаве в среду облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, сообщает местное издание "Полтавщина".

    В областной полиции происшествие пока не комментируют, а в патрульную полицию по данному поводу сообщений не поступало.

    Как отмечается, в июне 2016 года памятник Ватутину в Полтаве облили красной краской, которую со временем вытерли коммунальные службы. В ноябре 2015 года возле этого же памятника разбили мемориальную табличку.

    "Полтавщина"
    В Полтаве облили краской памятник Ватутину

    Само имя генерала связано с Полтавой тем, что Ватутин в 1922 году окончил здесь Полтавскую пехотную школу, добавляет издание.

    Смотрите также: Нападение на пожилых участников акции против переименования пр-та Ватутина

    Напомним, Киевский городской совет 1 июня решил переименовать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича проспект, названный в память о генерале Ватутине, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?