КИЕВ, 16 авг — РИА новости Украина. В Полтаве в среду облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, сообщает местное издание "Полтавщина".

В областной полиции происшествие пока не комментируют, а в патрульную полицию по данному поводу сообщений не поступало.

Как отмечается, в июне 2016 года памятник Ватутину в Полтаве облили красной краской, которую со временем вытерли коммунальные службы. В ноябре 2015 года возле этого же памятника разбили мемориальную табличку.

"Полтавщина" В Полтаве облили краской памятник Ватутину

Само имя генерала связано с Полтавой тем, что Ватутин в 1922 году окончил здесь Полтавскую пехотную школу, добавляет издание.

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Напомним, Киевский городской совет 1 июня решил переименовать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича проспект, названный в память о генерале Ватутине, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.