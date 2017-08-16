Полиция задержала пенсионера за георгиевскую ленту в Днепре

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Днепре полиция задержала 66-летнего пенсионера, который распространял листовки с георгиевской ленточкой в одном из супермаркетов, сообщают Вести.

Самодельная листовка с лентой всегда появлялась в отделе сладостей рядом с конфетами Roshen. В тексте предупреждалось, что, покупая эти конфеты, "они оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".

Таинственным "мстителем" заинтересовались даже в СБУ, сотрудники которой прибыли на место задержания пенсионера. Ранее силовики жаловались, что не могли задержать мужчину, поскольку он очень быстро распространял листовки и скрывался из магазина.

Задержанного доставили в участок и составили протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ему грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов (850–2550 грн).

Ранее сообщалось, что четыре человека понесли наказание за использование георгиевской ленты в Украине за месяц действия закона о ее запрете.